Diego Duarte: “En Olimpia no se me daban los goles; ahora sí”

Diego Duarte es la principal figura de Nacional en la Copa Libertadores 2024. El delantero de 21 años anotó el gol de la victoria 1-0 sobre Atlético Nacional por la Fase 2 y llegó a los 3 tantos en solo dos presentaciones en el certamen continental. Además, convirtió el fin de semana por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y acumula 4 en tres juegos seguidos.

Lea más: Diego Duarte: de ningún tanto con Olimpia a goleador de la Copa...

Duarte fue uno de los refuerzos de la Academia: El atacante dejó Olimpia luego de tres años en el club y una temporada cedido a Sportivo Ameliano. En 4 períodos, el ofensivo solo había anotado 2 goles, ambos con la V Azulada. “No se me daban los goles, ahora pude llegar y se me están dando, también estoy un poco más maduro. Llegar al gol me da mucha confianza”, expresó.

Diego Duarte y la “superpoblación” en Olimpia

El de la camiseta 23 en el Albo recordó la estancia en el Franjeado, donde debutó en el 2020. El futbolista mencionó que jugó muy poco en el Rey de Copas porque había “una superpoblación” de delanteros. “En total jugué dieciocho partidos en tres año. Había una superpoblación en ese puesto que me impedía tener minutos”, puntualizó Duarte en el Cardinal Deportivo.