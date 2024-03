La formación de Nacional para enfrentar a Palestino en Fase 3

Nacional juega la ida de la Fase 3 y disputa la última ronda previa al cuadro principal de la Copa Libertadores 2024. El vicecampeón de América en 2014 (perdió la final vs. San Lorenzo de Almagro) enfrenta al Palestino de Junior Marabel: el primer encuentro de la llave comienza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El Albo tiene un solo objetivo: ganar de local como en el 3-0 al Aucas en la vuelta de la Fase 1 y el 1-0 al Atlético Nacional en el inicio de la Fase 2. Y en busca de un nuevo triunfo, para viajar con ventaja a Chile la próxima semana, el entrenador Juan Pablo Pumpido tiene disponible a todos los titulares. Es decir, repetiría la misma alineación que goleó al Verde Paisa en Medellín.

Diego Duarte y Rodrigo Arévalo, la dupla goleadora

El DT argentino apuesto por el once del 3-0 en el Atanasio Girardot, manteniendo el tradicional 4-4-2 y la dupla ofensiva y goleador conformada por Diego Duarte y Rodrigo Arévalo, quienes anotaron 5 de los 7 tantos del Tricolor en la presente edición del certamen. El ex Olimpia suma 3, siendo el máximo artillero, mientras que el ex Sportivo Trinidense está con 2.

La formación de Nacional vs. Palestino, por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024

Antony Silva; Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Daniel Rivas; Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro, Edgardo Orzusa, Gustavo Caballero; Diego Duarte y Rodrigo Arévalo.