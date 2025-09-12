Nacional-Olimpia: Autoridad del “Cabo” Sarabia

Se juega a las 15:30. Por inconvenientes en la lumínica en el estadio Arsenio Erico, Nacional logró adelantar una hora el inicio del partido del domingo frente a Olimpia, ante el que exhibirá estupenda racha del técnico Pedro Alcides Sarabia en duelos contra este rival.

Con empate 1-1 en la primera rueda del torneo Clausura, el “Cabo” Sarabia extendió a 14 juegos de manera consecutiva sin perder contra el Franjeado. Son diez duelos al frente del equipo albo, y de estos ganó cuatro y empató seis, es decir, sigue invicto.

En el historial de Sarabia como entrenador registra 28 partidos contra Olimpia: de los cuales 13 triunfos, 8 empates y 7 derrotas. Dirigiendo a Nacional 10, Libertad 7, 12 de Octubre 4, Ameliano 3, Deportivo Santaní 2 y Luqueño 2.

En cuanto al adelantamiento de una hora en el arranque del encuentro del domingo, primero no se tuvo la aceptación del adversario, y ante la situación y la imposibilidad de tener en condiciones la lumínica, afectada por los trabajos de ampliación del estadio, se solicitó jugar en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Pero después se tuvo la venia desde la directiva de la entidad franjeada.

Del plantel no pueden ser elegibles mañana por cláusula de contrato el defensor Alejandro Maciel y el delantero Hugo Adrián Benítez, este es una de las variantes obligadas.