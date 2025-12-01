Fin del ciclo de Sarabia en Nacional

El orientador Pedro Sarabia tuvo 43 juegos en Nacional en esta segunda etapa, con 16 victorias, 12 empates y 15 derrotas. Su marca en el primer ciclo, entre el 2022 y el 2023, fue de 32 triunfos, 17 igualdades y 21 caídas.

Los candidatos a conducir la plantilla tricolor son Hernán Rodrigo López (47) y Felipe Giménez (44), recientemente desvinculado del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, aparentemente por diferencias con un componente de su staff.

Nacional tendrá en 2026 su temporada 109 en la máxima categoría del fútbol paraguayo, en la que registra nueve títulos, en 1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, Clausura 2009, Apertura 2011 y Apertura 2013.

