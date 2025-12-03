Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo no continúan en Libertad

Libertad comunicó a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, históricos del fútbol paraguayo, que no continúan la próxima temporada, reveló hoy Chipi Vera. “No fue una decisión sencilla para el club y que comunicaron con mucho respeto la decisión a ambos”, informó el periodista de ABC en las redes sociales. La salida no significa, por el momento, el final de sus respectivas carreras.

Roque Santa Cruz: 4 años y 9 títulos

Santa Cruz llegó al Repollero en 2022 y ganó el torneo Apertura 2022, torneo Apertura 2023, torneo Apertura 2024, torneo Apertura 2025 y torneo Clausura 2023; Copa Paraguay 2023 y Copa Paraguay 2024; Supercopa Paraguay 2023 y Supercopa Paraguay 2024. El atacante de 44 años disputó 171 partidos y convirtió 30 goles entre certámenes locales e internacionales.

Óscar Cardozo: 9 años y 11 títulos

Cardozo, por su lado, vistió la camiseta del Gumarelo desde el 2017 y conquistó los torneos Apertura 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025; el torneo Clausura 2023, las ediciones de Copa Paraguay 2019, 2023 y 2024; y Supercopa Paraguay 2023 y 2024. El delantero de 42 años jugó 365 encuentros y convirtió 137 tantos entre competencias nacionales y continentales.