Nacional: Propuesta mundialista

La dirigencia de Nacional, encabezada por Enrique Sánchez, presentó la propuesta a los veteranos atacantes y aguarda la respuesta para contar con al menos uno de ellos.

El que parece estar más cerca de la Academia es Roque Santa Cruz, aunque Óscar “Tacuara” Cardozo es un conocedor de la casa, ya que jugó en el club entre el 2005 y el 2006, lo que facilitaría su llegada.

El primer paso consistió en la contratación del cuerpo técnico, encabezado por Felipe Giménez. A partir de ahora empieza la búsqueda de jugadores para fortalecer un plantel que tiene como objetivo prioritario la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, contra Olimpia, Trinidense o Recoleta FC. El sorteo para la definición de los cruces será el jueves, al mediodía.

