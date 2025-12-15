Nacional: “Gato” en la Academia

El “Gato” Felipe Giménez llegó a la Academia para dirigir a Nacional después de cumplir su segundo ciclo en el Sportivo 2 de Mayo, del que renunció en medio de rumores de una supuesta “cama” (conspiración interna) de los propios componentes de su staff, quienes continúan en el club de Pedro Juan Caballero.

El recompuesto equipo de trabajo de Giménez está conformado por Valentino Rejala y Hernán Díaz (ayudantes de campo), Diego Rojas (preparador físico), Julio César “Mondragón” Gaona (entrenador de arqueros) y Víctor González (psicólogo).

Apodado igualmente “Felipep”, por su corte “guardiolístico” (por el consagrado Pep Guardiola) y autocalificado “técnico de mayor proyección de nuestro medio”, tiene la misión de darle vuelo futbolístico al equipo que para contar con calendario internacional, deberá superar el filtro local de la Copa Sudamericana contra Olimpia, Trinidense o Recoleta FC. El jueves 18 se realizará el sorteo que determinará los cruces.

La nueva temporada se abrirá el viernes 23 de setiembre. En la primera fecha del torneo Apertura 2026, Nacional enfrentará a Sportivo San Lorenzo, en condición de local.