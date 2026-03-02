Roque Santa Cruz: “La sensación es haber perdido dos puntos”

Nacional dejó escapar nuevamente dos puntos de local. Esta vez, ante Guaraní: el Tricolor ganaba 1-0 con el tanto de Roque Santa Cruz, pero a seis minutos del final, Richar Torales empató y sentenció el 1-1 en el Arsenio Erico por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Albo llegó a las 15 unidades y quedó a 5 del puntero Olimpia.

“Ninguno estamos a gusto con el resultado. Es el segundo partido en el que tenemos ventaja y nos empatan en el final. La sensación es de haber perdido dos puntos”, expresó el histórico delantero, que marcó por primera vez con la camiseta de la Academia y llegó a las 99 anotaciones en la máxima categoría del fútbol paraguayo (tiene otros 8 en Copa Paraguay y 2 en Supercopa).

🎙️"Hay que seguir trabajando, es bueno siempre no perder, tenemos un partido importante y tenemos que prepararnos para eso".



“Nos costó la elaboración y posesión”

“Más allá de sentirnos incómodos en el primer tiempo, tampoco tuvimos grandes sobresaltos. Si nos costó la elaboración y posesión. El rival también juega, tiene un planteamiento agresivo, de posesiones muy buenas y es un rival difícil de jugar”, analizó Santa Cruz a Tigo Sports después de finalizar el encuentro en Barrio Obrero.

“Una vez que se tiene la ventaja lo ideal es mantenerla, tratar de cerrar el arco y asegurar los puntos. Es lo que nos costó en los últimos partidos. Hay que seguir trabajando. No obstante es bueno no perder y seguir creciendo de eso”, culminó el ex Olimpia y Libertad en la antesala de la serie contra Recoleta FC por ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 (jueves).