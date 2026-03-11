Nacional: Roque, resta académica

El veterano atacante de Nacional, Roque Santa Cruz, de 44 años, sufrió una distensión de ligamento de la rodilla izquierda durante el juego internacional contra Recoleta FC, por lo que estará al margen entre cuatro y seis semanas. Su lesión se produjo tras una fuerte entrada del canario Facundo Echeguren.

La Academia tricolor se apresta para el duelo del domingo contra Rubio Ñu, a desarrollarse en el estadio Arsenio Erico (La Visera), a las 18:30.

* Potenciales albirrojos. El arquero Santiago Gerardo “Kili” Rojas (29 años) y el zaguero central Alexis Damián Cañete (22) son seguidos por el seleccionador Gustavo Alfaro, por lo que tienen chances de ser convocados para los próximos amistosos.

La Albirroja lidiará el próximo viernes 27 contra Grecia, en Atenas (a las 16:00 de nuestro país) y el martes 31 frente a Marruecos, en la ciudad francesa de Lens (a las 15:00).