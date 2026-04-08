Bernay, el elegido en Nacional

La oficialización del argentino Víctor Bernay –últimamente en Guaraní–, como nuevo entrenador de Nacional, estaba sujeta a la desvinculación de “Felipep”, que se aferró al contrato tal vez para una compensación económica.

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Bernay llegó a la Academia el 31 de marzo de 2024 y renunció al cargo el 2 de febrero de 2025. Su salida en buenos términos es la que le permite del retorno, ya que a los profesionales que demandan, generalmente se le cierran las puertas.

El orientador totalizó 48 partidos en la institución tricolor, con 17 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

La Academia marcha en la cuarta posición del Apertura, con el mismo puntaje que el tercero, Ameliano (24). El sábado oficiará de local en el Defensores del Chaco para medir al vecino, Cerro Porteño (20:30), que se encuentra segundo, con 32 unidades, a cuatro de distancias del puntero Olimpia.