Nacional
07 de abril de 2026 - 17:08

Nacional: “Felipep” fue defenestrado

Felipe Ariel Giménez Miranda, "Felipep" (44 años).
Felipe Ariel Giménez Miranda, "Felipep" (44 años).Club Nacional

Luego de la derrota por goleada sufrida contra Olimpia 3-0, Nacional defenestró al entrenador Felipe Ariel Giménez, a quien de manera protocolar, el club le dio las gracias por los servicios prestados, deseándole éxitos en sus próximos desafíos.

Por ABC Color

Las aspiraciones económicas de la institución de Barrio Obrero, Nacional, se desplomaron con la eliminación en la primera etapa de la Copa Sudamericana contra Recoleta FC.

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A partir de allí, “Felipep” quedó tambaleante. El autodenominado “técnico de mayor proyección” de nuestro medio nunca le encontró la vuelta al equipo, a pesar de contar con un rico plantel, lo máximo que le podía conceder el club.

Con el “Gato”, la Academia tuvo 16 partidos, con 6 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Era constantemente cuestionado por sus improvisaciones, haciendo que talentosos cumplan funciones de marca.

Marcos Melgarejo, conductor de la Reserva, es DT interino. Entre los candidatos están Lucas Barrios y Víctor Bernay, un conocedor de la casa.