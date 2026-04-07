Nacional: “Felipep” fue defenestrado

Las aspiraciones económicas de la institución de Barrio Obrero, Nacional, se desplomaron con la eliminación en la primera etapa de la Copa Sudamericana contra Recoleta FC.

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A partir de allí, “Felipep” quedó tambaleante. El autodenominado “técnico de mayor proyección” de nuestro medio nunca le encontró la vuelta al equipo, a pesar de contar con un rico plantel, lo máximo que le podía conceder el club.

Con el “Gato”, la Academia tuvo 16 partidos, con 6 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Era constantemente cuestionado por sus improvisaciones, haciendo que talentosos cumplan funciones de marca.

Marcos Melgarejo, conductor de la Reserva, es DT interino. Entre los candidatos están Lucas Barrios y Víctor Bernay, un conocedor de la casa.