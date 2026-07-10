Melgarejo pasa de Cerro Porteño a Nacional

Rodrigo Ariel Melgarejo Ferreira, zaguero central de 24 años, llegó a Cerro Porteño en junio de 2023. En tres temporadas, solo pudo disputar 19 partidos, debido a las graves lesiones sufridas.

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Melgarejo es uno de los tres fichajes de Nacional para el segundo tramo del 2026, después de los mediocampistas Jordan Santacruz y Ángel Cardozo Lucena.

La carrera del atleta, surgido en Deportivo Capiatá, contempla los clubes Potros del Este de Panamá, Universidad San Martín de Perú, Morelia y Celaya de México, además de Cerro Porteño.

En agosto de 2023, durante el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, Rodrigo la rotura de ligamento cruzado anterior, rotura de meniscos y un edema óseo en el fémur y la tibia de la pierna derecha.

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En febrero de 2025, el departamento médico azulgrana reportó que Melgarejo tuvo una nueva rotura de ligamento cruzado anterior y menisco.

Al recuperarse de esas lesiones de consideración, el futbolista espera aportar su sacrificio a la causa académica.

Nacional animará este sábado un amistoso con el Sportivo Luqueño en el estadio Arsenio Erico, a las 08:30.