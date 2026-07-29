Víctor Bernay: “Hoy no importa si enfrentás al primero o al último, todos los partidos son difíciles”

“Desde que llegué en 2008 hasta hoy veo una enorme evolución. Paraguay pasó de mostrar futbolistas en otras ligas a exportarlos directamente desde nuestro campeonato. Hoy no importa si enfrentás al primero o al último; todos los partidos son muy difíciles. Eso habla del crecimiento de nuestra liga”, afirmó el técnico de la Academia.

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Tras la victoria 2-0 sobre Olimpia, Bernay resaltó que el triunfo fue producto del trabajo táctico realizado durante la semana para neutralizar las principales virtudes del rival.

“Sabíamos que teníamos dos duelos muy fuertes con nuestros laterales frente a los extremos del rival. También buscamos darle firmeza al mediocampo y logramos neutralizar la capacidad futbolística de Olimpia. Lo más importante fue la estructura defensiva que propusimos y la entrega de los jugadores”, explicó.

El entrenador también valoró la concentración y el compromiso de sus dirigidos.

“Les dije que para competir con firmeza había que jugar con mucha concentración y dejar el alma y el corazón en cada pelota. Hoy estuvieron en muy buena forma y pudimos alzarnos con un triunfo”, señaló.

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Uno de los principales elogios de Bernay fue para Roque Santa Cruz, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol que selló la victoria.

“Roque es un ejemplo para la juventud, no solamente para el fútbol. Nada le fue regalado y tampoco quiere que le regalen nada. Llegó de madrugada, se presentó a entrenar y además hizo trabajos extras con el preparador físico. Ese es el camino”, expresó.

El entrenador añadió que el experimentado delantero representa un modelo para el fútbol paraguayo.

“Tenemos que tener la cabeza de Roque. Es uno de los tantos modelos a seguir que tenemos y debemos valorar lo nuestro”, sostuvo.

Bernay también destacó el rendimiento de algunos futbolistas, como Josué Colmán y Orlando Gaona Lugo, cuyas acciones fueron determinantes en los goles, y dedicó un reconocimiento especial al juvenil Mauro Coronel.

“Cuando llegué a Nacional pregunté por él porque ya lo había enfrentado en inferiores. Lo hicimos entrenar con el plantel profesional para potenciar su crecimiento y hoy me llena de orgullo verlo consolidarse. Tiene que seguir con los pies sobre la tierra porque puede convertirse en un gran central para Paraguay”, concluyó.