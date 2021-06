Digno González aclara que no hay conversaciones con Olimpia

Olimpia se encuentra trabajando de cara al segundo semestre y mientras tanto, como posible refuerzo se lo vincula a Digno González. El sábado, informaciones periodísticas acercaban al atacante del 3 de Febrero a la entidad decana.

Este lunes, González se mostró sorprendido por ese hecho. “Estuve viendo mensajes, y tuits. No estaba al tanto sobre este tema. Aclaro que sí me llamó un señor, que no es empresario, pero es alguien de Asunción que se maneja llevando jugadores a clubes de Primera División y me preguntó si podía ofrecer mi nombre. Le dije que sí”, comentó.

En charla con el Cardinal Deportivo, el delantero del cuadro esteño subrayó: “Hasta el momento no tengo ninguna conversación con nadie. Ni con a gente de Olimpia ni con este señor”. González manifestó que la llamada de este señor, cuyo nombre no quiso mencionar, fue “el jueves por la tarde”.

El futbolista apuntó que es el “dueño del pase. Con la gente del 3 de Febrero hay buena relación, no habrá ningún problema” en caso de que surja algún interesado. Con 11 goles, González es el actual artillero del campeonato de la Intermedia.