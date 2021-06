“Los Romeros me felicitaron y me dijeron que venía a un club grande”

Olimpia culmina este sábado la pretemporada en la ciudad de Encarnación. El Decano, que tiene programado dos amistosos en Asunción antes de afrontar el segundo semestre, reforzó el plantel con tres defensores, uno de ellos, Víctor Salazar. Antes de firmar por 18 meses con el Franjeado, el argentino de 28 años rescindió contrato con San Lorenzo de Almagro, donde fue compañero de los mellizos Ángel y Óscar Romero.

Salazar, en una entrevista a Olimpia Media, el medio oficial del club, reveló la charla que mantuvo con los hermanos Romero, quienes señalaron al lateral que “venían a un club grande”. “Mis compañeros del club me felicitaron. Los Romero, me dijeron que iba a venir a un club grande, que me deseaban lo mejor para acá”, expresó el nacido en Tafí Viejo. En el Cuervo, el exRosario Central disputó 65 partidos y convirtió un tanto.