“Tuvimos errores puntuales que fueron graves y terminaron en goles”

Olimpia volvió a perder, pero esta vez en el clásico más añejo y en la antesala del primer choque contra Flamengo por la Copa Libertadores. Sergio Orteman analizó la derrota 3-1 ante Guaraní en el Rogelio Livieres y apuntó a los errores propios como la principal razón de la caída, la segunda consecutiva en el torneo Clausura. “Arrancamos un muy buen partido, manejándolo y tuvimos errores puntuales, que dimos a grandes delanteros, grandes jugadores la oportunidad de convertirnos. Cuando nos pusimos en descuento en el segundo tiempo, de buena manera incluyéndolo, tenemos otro error y ahí ya fue difícil encontrar otro gol”, comenzó el uruguayo.

“A partir de que nos hacen el gol, nosotros fuimos tratando de encontrar los caminos, pero tuvimos errores puntuales que fueron graves y goles de ellos, entonces, ahí está el trámite del partido también. Pueden fallar cosas, la hora de tenerla, la hora del recorrido, pero cuando tenés errores puntuales que son goles es difícil cuando tenés un equipo que se para bien y te juega de contra y vos nuevamente provocas un error para que te hagan otro gol. A partir de esos errores, son partes del fútbol, cuando te golpean se hacen más difícil”, continuó el entrenador, que tiene tres días para perfilar la formación para la ida de los cuartos de final del certamen continental.

“El segundo tiempo se arrancó muy bien de vuelta, presionando, llegando a los desbordes, encontrando el gol, y cuando el equipo estaba presionando arriba y que Guaraní siga dividiendo, no hiciera transiciones ni tuviera contragolpes, viene el penal y ahí el ánimo y las ideas empiezan a cambiar. Se intentó dañar, se llegó a los remates, se llegó a los desbordes, pero cuando los rivales tienen una oportunidad y te convierten, se empieza a complicar”, culminó Orteman, quien agregó que “me preocuparía si el equipo no creara situaciones, el equipo creó, pero no tuvo la fortuna de convertir”. Después de tres caídas y una victoria en cuatro fechas, el Franjeado suma tres puntos.