“Flamengo viene preocupado, pero nosotros estamos más”

Olimpia comienza la serie de los cuartos de la Copa Libertadores. En el camino a la anhelada cuarta Copa Libertadores, el Decano enfrenta al Flamengo, rival con el cual nunca perdió en la historia del certamen. En la víspera del juego de ida en el Manuel Ferreira (18:15), Globo Esporte publicó una entrevista con Sergio Orteman, quien analizó el partido contra cariocas. El entrenador, que como jugador también enfrentó al Mengão, explicó que “se necesita de mucha concentración para enfrentarse a un rival así.

“Flamengo fue el mejor equipo de Brasil durante tres, cuatro años. En la Libertadores es respetado por su historia y por tener jugadores con jerarquía y calidad. Se necesita mucha concentración para enfrentarse a un rival así. Dependerá de la concentración y de poder acabar en las pocas oportunidades que tendremos. Su modelo de juego es muy claro, se sienten más cómodos como local que como visitante. Su técnica y el uno a uno son de muy alto nivel”, comentó el estratega uruguayo al medio brasileño.

Orteman recordó el primer choque contra el Internacional de Porto Alegre y explicó que repetiría la postura contra el “Fla”. “Intentaremos mantener la postura más parecida a la que teníamos con el Inter. Nos dieron la oportunidad de ascender en el campo. No sabemos si Flamengo puede venir con la misma estrategia. También estamos viendo algunos partidos de visitantes. Dependerá un poco de su forma de jugar. En casa se sienten muy cómodos, se proyectan mucho en campo contrario. Como visitante, esperan un poco más, te dan un poco de campo”, agregó.

Por otra parte, el charrúa respondió a la pregunta sobre el deseo de la prensa brasileña de tener un Flamengo-Fluminense en las semifinales. “No quiero menospreciar a nadie, pero quien dice algo antes no tiene la sensación de un jugador cuando juega la Libertadores. Ellos (Flamengo) no entran pensando que ya han ganado. No, al revés. Siempre vienen preocupados. Pero, obviamente, estamos, seguro, más preocupados que Flamengo. Y también es normal. Eso es hermoso, porque hemos pasado por un rival duro como el Inter y queremos repetirlo de la misma manera”, acabó.