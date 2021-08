“El Loco” se pone de ejemplo y desea que Santa Cruz se retire

Roque Santa Cruz, que hace días cumplió 40 años, anunció a inicios de año que esta sería su última temporada. Uno de los máximos ídolos del club fue titular en las recientes goleadas que recibió el equipo decano y de acuerdo a Gabriel González, referente de la entidad franjeada, el atacante ya no debería jugar.

“Ya no quiero más que juegue porque ya hizo todo, ya ganó todo. Que termine de esa forma que estaba jugando... Yo tuve inconvenientes con el árbitro por ese motivo en Olimpia. Ya no quise jugar. No quería jugar más. Ya me cansó la concentración”, explicó el Loco.

González, en un partido contra el Sportivo Luqueño en 2001, golpeó al árbitro principal Benito Lugo Chávez tras recibir la segunda amarilla por protestar. El entonces jugador franjeado, que tenía 40 años, fue suspendido de por vida, aunque después logró reducir la sanción a dos años y medio. “Ya no quería jugar pero la gente pedía por mí”, sostuvo.

Con relación a Santa Cruz, mencionó en comunicación con el Cardinal Deportivo que con estos malos resultados, “todo lo que hizo bien va a tirar en dos días. Roque para nosotros es lo máximo, para mí es lo máximo. Tuve la suerte de jugar con él”.

“Me duele verlo así. Él es un señor en la cancha, un compañero, un ejemplo. Eso es triste para un ídolo”, lamentó. Por otra parte, el Loco dijo tener la forma de saldar la deuda olimpista.