Solalinde, sobre Olimpia: “La cabeza está tomando malas decisiones”

Con un global de 9-2, Olimpia terminó su participación en la Copa Libertadores. Para uno de los referentes del club, Alicio Solalinde, “la cabeza está tomando malas decisiones”.

“Este año lo comenzamos mal, desde la cabeza. No se ve un cuerpo dirigencial que pueda enderezar el rumbo. Están haciendo malas elecciones con la contratación del técnico, de un gerente deportivo (Christian Bassedas) y a los tres meses se le larga, dejan salir jugadores que nacieron en el club y después traen a otros (...) que tampoco son soluciones para el equipo”, detalló.

“Desde un comienzo no se tuvo una buena elección. Yo no comparto con la dirigencia eso de traer un director deportivo (...) El gran error fue traerlo a Bassedas para mirar jugadores”, apuntó y añadió que tenía otros hombres en su equipo y que esto implica gasto “y después se quejan de que no hay dinero”.

En contacto con el Cardinal Deportivo, Solalinde comentó que el club se “endeuda, no cumplen con los jugadores, si hay posibilidad de venta lo venden y traen jugadores de afuera que no están rindiendo. Tenemos que cuidar más a nuestros jugadores (...) Hay que hacer un proceso y tratar de aguantar un poco para tener un equipo”.

“Este campeonato ya estamos quedando lejos. A nivel internacional ya no tenemos nada y hay que ajustarse los cinturones”, remarcó. En el plano local, el equipo marcha penúltimo. “El objetivo debe ser eso: empezar a darle continuidad a los chicos de la casa y mirar el año próximo, quién puede ser útil y quién no”.

“Hay que apostar a eso. Y de apoco ir rearmando el equipo, el plantel. Hay que buscar variantes para mejorar el rendimiento. No se puede apostar al mismo grupo para el año próximo”, aseveró.