“Está siendo difícil salir de este momento crítico”

Olimpia está ahogado en una crisis. El Decano, eliminado recientemente de la Copa Libertadores con el cuarto peor global (9-2) de la historia del certamen, volvió a perder, pero en esta ocasión, contra el Sportivo Luqueño. El Decano cayó 2-0 en el Feliciano Cáceres, extendió la mala racha a seis derrotas seguidas y quedó último en el torneo Clausura. “Tenemos que trabajar, no hay otra forma. Todos los partidos del plan local se han perdido por más de un gol. Es algo que preocupa de un equipo de que pretende llegar arriba”, evaluó Enrique Landaida.

El entrenador, que reemplazó a Sergio Orteman y debutó en el 1-5 ante Flamengo en Brasilia, reconoció el momento crítico que atraviesa el Franjeado, pero señaló que el cuerpo técnico todavía no trabajó con tiempo. “El equipo estuvo lento, no se nos está cayendo una idea. No me gustan las excusas, pero tome el equipo en el avión para jugar contra Flamengo y ahora al bajar nos tocó este partido contra Luqueño. Tenemos una semana larga por primera vez en la siguiente fecha y tenemos que hacer algo diferente”, agregó.

“A mi me trajeron para encontrar la solución lo más rápido posible. Es una semana de trabajo recién y en cancha hemos entrenado muy poco. No es excusa porque estamos para jugar a buen nivel, pero entrenando se hacen mejores las cosas (…) Está siendo difícil salir de este momento. Esa es la realidad. Hay que tratar de salir de este momento crítico. Todavía estamos en zona de Copa Libertadores, faltan muchas fechas aún y tenemos que seguir peleando porque tenemos soluciones”, puntualizó el DT, que está acompañado por Julio César Cáceres.

A pesar de no sumar en la sexta jornada, los dirigidos por Enrique Landaida continúan en zona de Copa Libertadores 2022 en la tabla acumulativa. El rival más cercano y que pelea por el boleto continental, Nacional, perdió 2-0 con Guaireña, resultado que terminó beneficiando para cerrar la ronda en el cuarto lugar (si clasifica con esa posición, disputará el certamen desde la Fase 1). En la próxima fecha, Olimpia, que suma solo tres puntos al igual que el 12 de Octubre de Itauguá, recibirá a Sol de América, el sábado a las 18:00.