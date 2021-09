“Soy pragmático y no creo en un estilo para todos los partidos”

Álvaro Gutiérrez fue presentado en Olimpia. El uruguayo, que observó el triunfo de la Categoría Reserva en el Parque Guasú, asume en reemplazo de Enrique Landaida. El uruguayo, que no dirige desde 2019, puntualizó que no tiene un estilo en particular y mencionó que la estrategia depende de varias condiciones.