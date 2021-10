Julio César Cáceres asume y dirige a Olimpia contra Guaireña

Explotó otra bomba en Olimpia, que no puede frenar la crisis económica y deportiva. Esta vez, renunció Álvaro Gutiérrez. El uruguayo, que asumió el 13 de setiembre, dirigió solo cinco partidos y presentó dimisión. El motivo no sería por cuestiones deportivas, pero la situación que atraviesa el club es insostenible. La directiva de Miguel Brunotte debe cuatro meses de salario y el ambiente en el plantel no es el propicio para encarar el único objetivo del año: clasificar a la Copa Libertadores 2022.

A pocos días de la reanudación del torneo Clausura y a horas del partido de Paraguay en La Paz por las Eliminatorias Sudamericanas, la entidad comunicó a los medios que el viernes a las 12:00 habrá una conferencia de prensa del presidente: sería la confirmación de la salida de Gutiérrez y la asunción de Julio César Cáceres, el DT de la Categoría Reserva, en la que suma 10 victorias consecutivas. El exjugador debutará contra Guaireña, el domingo a las 20:15, en el Parque del Guairá.