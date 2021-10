“Hay quienes critican y no dan la cara en la Villa”

Olimpia perdió el clásico más añejo, continúa en el último lugar de la clasificación y está fuera de los puestos de Copa Libertadores 2022. El Decano, que ganó en la ronda anterior, no despega ni con Julio César Cáceres, quien reemplazó a Álvaro Gutiérrez y es el cuarto entrenador que dirige al Franjeado en cuatro meses. “Nosotros somos los principales responsables de esta situación”, reconoció William Mendieta, quien convirtió el 1-1 parcial de la derrota 3-1 contra Guaraní.

Además de la autocrítica y de mencionar que “de esto se sale trabajando, acá no hay secretos. Estamos pasando por una situación complicada, difícil”, Mendieta dejó un mensaje para las personas, “que no son dirigentes”, que critican al plantel por la prensa, pero que en la Villa Olimpia “no dan la cara”. “Al plantel le afecta porque a veces salen personas que no son dirigentes, hablan por hablar”, disparó el futbolista.

“No son capaces de dar la cara en la Villa y decirles de frente a los jugadores. Hablan por la prensa y dicen cosas que no son ciertas”, continuó diciendo Mendieta al Cardinal Deportivo. A pocos días de la Asamblea del club (será el 11 de noviembre), la directiva sufrió una serie de renuncias por la situación que atraviesa la institución también en el ámbito económico. La millonaria deuda es otro problema con el que cargan Miguel Brunotte y los pocos que siguen.