“Duele decirlo, pero Olimpia está en peligro de extinción”

Olimpia continúa en crisis. Mientras el plantel de Julio César Cáceres está concentrado en el superclásico, en la directiva trabajan para la Asamblea General del 11 de noviembre, fecha en la que deben presentar el polémico balance del período 2020, año de la pandemia del coronavirus, la suspensión de por vida de Marco Trovato por amaño de partidos y la asunción de Miguel Brunotte, quien lidera una dirigencia que tuvo una serie de renuncias por los fracasos deportivos y la multimillonaria deuda de la institución.

“Lamentable la reunión. Hemos enviado varias notas para que nos preparen y nos tengan listo. Evidentemente el señor Federico no conoce su función, no sabe su responsabilidad y no nos pudo dar ninguna respuesta como queríamos nosotros. Pero a medias llevamos, a medias llevamos documentos y faltan varios otros documentos que no nos han entregados. Después de esto nos reuniremos con gente entendida y veremos que decisión tomar”, expresó Federico Frutos después de que un representante del club negará unos documentos que solicitaron los socios.

“El balance no está firmado, el balance no está terminado. No hay comisión fiscalizadora y la Asamblea es el once de noviembre. Que ya va firmar, que ya renunció, que no renunció. Le pregunto si es socio y dijo que era socio hace diez años, quince años. Que se puede, no se puede. Me duele, fueron testigos de la duda y el desconocimiento de este señor. Me da lástima nuestra institución, que está en manos de esta persona como esta, sin conocimiento para lo que se le nombró como fiscalizador”, agregó Frutos en referencia a Federico Zichy.

“Él dice que no tiene conocimiento contable. En el estatuto de Olimpia dice que deben tener conocimiento contable y él dijo que era empresario. Imaginate en manos de quien está el balance. Con eso ya pinta todo lo que es el Olimpia y por qué estamos en esta situación actual, con esa deuda grandiosa”, agregó Frutos después del frustrado pedido en una reunión acalorada en la sede del club. “Se labró acta, estaba una escribana. Olimpia está en un peligro de extinción, así como suena, duele decirlo, pero es la triste realidad”, acabó.