Olimpia cambió la localía: ¿es por la mala racha?

Olimpia jugará este fin de semana el superclásico y el lunes 8 de noviembre medirá al Sportivo Luqueño. Este viernes, a horas del arranque de la ronda 14, la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó la jornada 15, en la que hay un detalle llamativo: la localía del Decano. El organismo, a raíz de un decisión de la comisión directiva del Franjeado, determinó que los dirigidos por Julio César Cáceres recibirán al Auriazul en el Luis Alfonso Giagni y no en el Manuel Ferreira.

Después de caer contra Guaraní en el clásico más añejo, Olimpia extendió a 7 las derrotas por el torneo Clausura. Si agregamos el 1-4 contra el Flamengo por la Copa Libertadores, son 8 cotejos seguidos con caídas. ¿Es por eso que el Decano cambió de escenario? No, en realidad, la decisión es por la Copa Libertadores Femenina, que disputará la fase de grupos hasta las semifinales en Asunción y, el estadio ubicado sobre la Avenida Mariscal López es una de las sedes del certamen internacional.

“Personalmente no voy a pedir cambiar la localía, voy a jugar en casa. No voy a tener en mi cabeza todos los partidos que no pudimos sumar. Acá es nuestra casa y en nuestra casa tenemos que empezar a ganar, ya sea el próximo partido”, había expresado Cáceres después del 1-3 ante el Aborigen. Un día antes y un día después de la fecha de Olimpia-Sportivo Luqueño, el campeonato de clubes de mujeres tiene programado cotejos en Para Uno, razón del cambio para enfrentar al conjunto de Badayco Maciel.