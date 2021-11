Trovato cree que se aprobará el balance y habla del tema González

La primera consulta fue si estará o no en la asamblea de esta tarde. “Hablé con el presidente Miguel Brunotte y puse a disposición mi presencia si era necesaria, si él considera necesario que esté, voy a estar. Tuvimos muchas charlas con grupos de olimpistas, pudiendo aclarar y mucha gente me pidió que haga una entrevista contando lo que habíamos hablado, hicimos y comunicamos. Hicieron varias consultas, tomamos nota y lo pasamos en un video para que puedan escuchar lo que hicimos, lo que fue nuestra administración en seis años, siempre trabajamos para llevar adelante a Olimpia y tenga éxitos”, aseguró Marco Trovato a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Estoy a disposición de el presidente Brunotte, ya sabe, en la asamblea no se puede tocar temas que no estén en el orden del día. Nos reunimos con peñas, asociaciones y publicamos el video que está en mis redes sociales, se dijeron muchas cosas”, añadió.

Historió de cómo ingreso al Olimpia después del 2013. “Tomé la decisión de no hablar para no entrar en un debate mediático sin sentido. Antes había muchos debates entre dirigentes, tratamos que Olimpia sea fuerte de manera dirigencial. Se decía que no cerraban los números en la Fundación Franjeada. En el 2013 volvíamos de la final en Belo Horizonte muy golpeados y decido tomarme unos días de vacaciones, me llama y me pide el presidente Carísimo que le ayude en la formativa, acepté, tenía un plan que era crear una fundación para generar recursos y llevar adelante eso. Había jugadores que estaban a punto de ir a otros clubes, pusimos los recursos y asumimos la presidencia después”.

Se pudo inyectar mucha plata a través de la Fundación Franjeada. “A través de la fundación le inyectamos mucha plata al club. Yo puse unos tres millones de dólares y recuperé un poco de esa plata. Cuando sos presidente del club estás obligado a poner plata de tu bolsillo, recibimos un club que tenía muchas deudas, casi cinco millones de dólares que ya teníamos que pagar, a Ariosa, Personal, Pablo Zeballos, y tantos otros”.

<b>El caso Derlis González</b>

Marco Trovato también habló del caso de Derlis González que volvió a Olimpia en el 2020 por cinco millones de dólares por el cincuenta por ciento del pase.

“Libertad tiene un mecenas y Olimpia también, la gran nación olimpista. Tuvimos 33.000 socios al día. Tenemos que hablar con números y cualquiera puede mentir, cuando recibo el club los habilitados eran 1.200 socios al día en el 2014. En el 2019 cerramos con 9.800 socios al día que generaban 200 dólares por socios”, señaló.

Y contó el porqué de los refuerzos en el 2020. “Cuando arrancamos el 2020 con Emanuel Adebayor, Derlis González, Diego Polenta y algunos refuerzos más. Terminamos el 2019 tetracampeones, el mundo Olimpia quería que se juegue al todo por la Copa Libertadores porque teníamos estabilidad en el plantel, en la dirigencia, en el cuerpo técnico. Sabíamos que Roque Santa Cruz no iba a ir cinco años más jugando y quería que sea nuestra insignia para ganar la Copa Libertadores”.

“Lo de Derlis González cuando se toma la decisión de traerlo, cerramos el 2019 con 19 millones de dólares recaudados, hacemos el análisis de la compra y eran 5 millones pagaderos en tres años; si tenés un ingreso del año anterior de 19 millones y en el 2020 más de 24 millones, el olimpista nos apoyó y metimos 33.000 socios hasta marzo, después se fue todo a la barranca y eso nos hace perder diez millones de dólares, ahí entra el descalce en el presupuesto y eso está en el balance”, afirmó.

<b>La deuda y el probable cambio en la presidencia</b>

Marco Trovato fue consultado por la deuda de Olimpia y señaló que al cierre del 2020 la deuda era de 52 millones de dólares.

“Cerramos el 2019 con 38 millones de dólares de pasivo, de los cuales diez millones eran adelanto de sponsor. Hoy la deuda de Olimpia en diciembre 2020 era poco más de 52 millones de dólares”.

No sabe si Miguel Brunotte dejará la presidencia del club. “Es una decisión personal de Brunotte, él no me dijo que va a renunciar. Creo que la asamblea va a aprobar el balance”, finalizó.