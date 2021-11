Landaida y la ausencia de Silva: “Son manejos de Julio con el jugador”

Alejandro Silva no fue parte del partido que Olimpia perdió ante Sol de América el domingo y el entrenador Julio César Cáceres adujo que el jugador manifestó “un dolor de la rodilla y también en la parte psicológica, por algunas cosas que no estaba bien. Por esa razón no lo tuvimos en cuenta para este partido. Necesitamos que esté bien de la cabeza nuevamente”.

Sobre estas declaraciones, el director deportivo decano, Enrique Landaida dijo que “son manejos de Julio con el jugador. El jugador en lo físico estaba recuperado y él decidió que no esté. Está dentro de lo que le corresponde al técnico, que no lo vio bien todavía y no lo tuvo en cuenta para este partido”.

Landaida, que ya estuvo al frente de este plante franjeado, comentó en charla con el Cardinal Deportivo que “es un deporte que pasa mucho por la mente. Siempre digo que el fútbol es mucho de contagio y estamos pasando por un semestre muy difícil y necesitamos a todos que estén al 100% en todos los aspectos”.

Olimpia perdió frente a Sol de América y sigue estando fuera de los puestos que otorgan la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2022. Si bien tiene asegurado un lugar en la Copa Sudamericana 2022, el Decano en cada temporada internacional busca la cuarta Libertadores.