Cáceres: “Llegar a una final no es casualidad”

“Es importante llegar y poder ganar. Porque llegar a una final no es casualidad, fue un duro trabajo el que hicimos en Copa Paraguay y esperemos tener la recompensa el día de mañana”, fue lo primero que dijo el adiestrador del franjeado.

Fue consultado si ganar a Sol sería lavarse la cara por el semestre no muy bueno que tuvo el equipo. “Jugar una final es importante, el club exige eso, no solo para lavarnos la cara, sino por varios factores que estamos pasando y sintiendo en el día a día, importante será que lleguen en condiciones y concentrados, el club está acostumbrado a jugar esta clase de partido, esperemos estar a la altura y darle alegría a la gente”.

Lea más: El objetivo de Olimpia es salvar la temporada

Ya tiene el equipo confirmado. “El equipo está confirmado, les dí la confianza y la concentración para el partido de mañana y que lleguen en optimas condiciones”.

Afirmó que están pensando en el partido de mañana y después lo harán para el juego del domingo ante Nacional. “La primera final la tenemos mañana, primero es ese partido, necesitamos llegar bien y ganar porque esa es la exigencia por las dificultades que tenemos, nunca perdimos de vista de jugar esta final, estuvimos más firmes en la Copa Paraguay, estoy confiado en el equipo que trata de salir de esto, necesitamos jugar una final como tiene que ser, después pensaremos en Nacional”.

Olimpia viene de jugar hace poco ante Sol de América por el Clausura y el técnico dijo que están trabajando sobre las fallas que mostraron y para poder corregir y no volver a cometerlos en el juego de mañana. No confirmó a los once que jugará, pero sí dijo que el arquero será Gastón Olveira.