“Fue un año complicado, por momentos la pasamos mal, el grupo se mantuvo unido y vine para esto, para ser campeón, no jugué mucho pero estoy contento porque me tenia confianza en la definición, arranque mal, pero estaba confiado en el equipo, lo conseguimos”, señaló.

De su futuro no quiso hablar. “No sé, eso no me corresponde a mí, yo vine a jugar y todo lo que pase ahora ya no depende de mí”, concluyó.