Olimpia no responde una oferta por Ramón Sosa

Daniel Campos, agente de Ramón Sosa, señaló que Olimpia cuenta con una propuesta por el jugador pero no se manifestó. “Tenía una oferta de mi parte para venderlo [...] A través de un grupo de empresarios. La tienen hace 15 días”, explicó.

En charla con el Cardinal Deportivo aseveró: “Espero que no se me caiga esta oferta que la tengo hace 15 días y si no lo quieren vender que me digan cómo le van a pagar”. Olimpia aún no desembolsó la totalidad del dinero por la compra de la mitad del pase del atleta.

“Ellos tenían que pagarle al jugador; compraron el 50% y solo pagaron una cuota”, comentó el agente. “La venta es una salida viable. Pero ellos son los que deciden”, remarcó Daniel Campos. De momento, Ramón Sosa está con el plantel realizando la pretemporada de Olimpia.