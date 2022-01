Miguel Cardona daría un corte definitivo al caso Claudio Morel Rodríguez

El técnico Julio César Cáceres de Olimpia pidió que a su cuerpo técnico se sume Claudio Morel Rodríguez. No obstante, a pesar de que el pedido se hizo en diciembre pasado, hasta ahora no se concreta la negociación.

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, sostuvo: “Yo le pedí a mi gente, le di este fin de semana a los que hablan con él [...] Voy a definir hoy si sigue, si viene o si ya no sigue y no viene”.

En contacto con el Cardinal Deportivo, el mandamás deseaba que Morel Rodríguez se sume “el fin de semana porque ya está pasando mucho y los equipos se tienen que estructurar con tiempo”.

“Y si pasa el tiempo y ya no se sumó, particularmente a mí ya no me cierra. Pero voy a hablarlo hoy con Julio [...] Hemos dado todo lo que él quiso y no sé por qué no está viniendo”, insistió.