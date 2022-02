¿Guillermo Paiva debe arrancar de titular contra César Vallejo?

Olimpia derrotó 3-1 a Guaireña en el siempre complicado Parque del Guairá, razón por la que la victoria es muy valorada. El Decano, que ganó por primera vez en el torneo Apertura 2022, sumó el segundo triunfo al hilo si tomamos como referencia el debut en la Copa Libertadores. El miércoles pasado, el Franjeado superó 1-0 a la Universidad César Vallejo y aunque la serie continúa abierta, sacó ventaja hacia la Fase 2 del certamen continental.

Después de retornar de Villarrica, el plantel regresó a las tareas el domingo, enfocando en la revancha contra los peruanos para sellar la clasificación a la próxima ronda. El miércoles, a las 21:30, el Rey de Copas será local en el Defensores del Chaco, donde Julio César Cáceres volverá a alinear un equipo distinto a los primeros tres partidos oficiales de la temporada. El Emperador había guardado a varios titulares para visitar al Albiceleste.

Pero Cáceres no solo recuperará a los que jugaron en Lima sino que también, convive con una duda: Guillermo Paiva. El atacante de 24 años volvió a convertir y mete presión para ocupar un lugar en el ataque. El exNáutico de Brasil anotó en los dos amistosos de pretemporada (vs. Resistencia y Sportivo Ameliano) y también en la primera rueda del campeonato local (vs. General Caballero JLM). Entre los juegos oficiales, el atacante es el máximo goleador con 3.

“Estoy muy feliz, es mi primer doblete con la camiseta de Olimpia. El tercer gol fue mucho más importante para el equipo por que se nos estaban viniendo encima. Uno siempre se prepara, pero uno ni en los mejores sueños no imaginamos que va a pasar lo mejor. Estoy intentando dar lo máximo de mí y ayudar al equipo”, expresó Paiva, a Tigo Sports, el sábado. El ofensivo, que tuvo un paso por el fútbol de Venezuela, es una alternativa para el DT.