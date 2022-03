Olimpia: Alfredo Aguilar, feliz y listo para volver

Acerca de la noche tan gloriosa que le tocó vivir a Olimpia, tras vencer a Fluminense en Copa Libertadores, Alfredo Aguilar mencionó: “Estoy muy contento con mis compañeros, se sufre de otra manera desde el banco de suplentes. Tiempo atrás pasamos por momentos difíciles, pero el fútbol tiene momentos buenos y malos, ahora nos toca disfrutar”.

Alfredo Aguilar estuvo fuera del equipo por más de 15 días, a causa de una afección sanguínea, mas explicó el momento que pasó durante ese periodo: “Estuve más de siete días con fiebre, dos días internado, me cortaron dos veces. No le di mucha importancia y se me complicó más de lo que esperé”.

Si bien fue suplente, el santaniano volvió a ser convocado ante Cerro Porteño, el domingo pasado y contó el jocoso recibimiento que le dio la hinchada azulgrana, con relación a su problemita: “La vez pasada en La Nueva Olla me gritaron ‘susu’a (abscesos en piel), pero yo estuve tranquilo y lo tomé con humor”.

Cerrando la amena charla con el Cardinal Deportivo, Aguilar despejó toda duda acerca de su estado físico actual, además dio a entender el gran compañerismo que hay en el Olimpia: “Ya estoy a disposición del cuerpo técnico, entrenando de manera normal. Estoy para aportar, acá lo importante es que le vaya bien al equipo, por suerte Gastón Olveira está en un gran momento”.