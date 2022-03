Olimpia plantea extender la venta de entradas para el superclásico, exclusivamente para socios

A raíz de la alta concurrencia de socios, el club Olimpia se plantea extender el periodo de venta de entradas para el partido ante Cerro Porteño, exclusivamente para los socios.

Pese a las declaraciones anteriores del presidente Miguel Cardona, Malte Melgarejo, gerente de Olimpia, aseveró que el club se replanteará la extensión del periodo de venta de tickets para socios: “Lo de ayer y hoy en el club fue impresionante, mucha de gente poniéndose al día o asociándose. Estamos analizando el periodo de extensión para los socios”.

Sobre la habilitación de entradas para los NO socios, Malte mencionó: “Todavía no está decidido cuando, estaremos analizando. La política del club es dar prioridad a los socios, con este ritmo no podemos dejarlos sin entradas”.

“Superamos los 10.500 socios al día, hoy. Ayer cerramos a las 9 de la noche, tuvimos mucha gente y ya hay alrededor de 11 mil entradas vendidas para el martes” acotó Malte Melgarejo, en charla con el Cardinal Deportivo.

Olimpia recibirá a Cerro Porteño el día martes 5 de abril, a partir de las 18:15, por el primer duelo de Copa Libertadores. Detalles sobre el compromiso:

- La apertura de portones será 3 horas antes del compromiso.

-El sector de “Preferencia E” se le otorga a Cerro Porteño.

-Menores de edad pueden entrar, con el carnet de vacunación y deben pagar las entradas.