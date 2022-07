“Estoy sorprendido”: Enrique Landaida y la destitución de Olimpia

Olimpia destituyó a Enrique Landaida, quien era el responsable de la gerencia deportiva del club. Los directivos del Decano comunicaron al también entrenador el final de una era en la institución, que arrancó con Marco Trovato hace más de cinco años. “Estoy sorprendido”, expresó el ex Cerro Porteño al Cardinal Deportivo sobre la salida del Franjeado.

“El ambiente se puso un poco pesado después de la eliminación”, puntualizó Landaida después de la derrota por penales contra el Atlético Goianiense por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La razón del despido, según el técnico, fue “una cuestión de presupuesto”. “Me dijeron que era una cuestión de presupuesto”, añadió.

“Esta es una decisión que ellos (directivos de Olimpia) tomaron. Ezequiel Fanego y Rodrigo Nogues me comunicaron mi salida”, contó Landaida, quien no perdió la oportunidad de apuntar al presidente Miguel Cardona. “Me hubiese gustado que el presidente (Miguel Cardona) me comunique sobre mi salida, era lo que merecía”, finalizó.