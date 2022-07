“El jugador paraguayo cuida más de las modelos que de los padres”: la dura crítica de Regis Marques

El jugador de Olimpia, Guillermo Paiva, volvió a protagonizar un video viral donde se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con la indumentaria del club. El pasado mes de abril, el delantero ya había recibido una sanción por parte del franjeado por cuestiones similares.

Regis Marques, agente de Paiva, habló con el Cardinal Deportivo y dio detalles sobre los sucedido con el jugador, brindando un amplió rango de análisis sobre los jugadores paraguayos.

“Cuando yo le llamo puteando, me dice que es un video viejo, del 4 de junio. Él se tiene que cuidar más, esa es la realidad. Un noventa por ciento de los amigos no son amigos, son aprovechados. Hace un mes y medio, Paiva se comprometió a que no lo volvería a hacer”.

“El jugador paraguayo es muy parecido al brasileño, le gusta la joda y salir. Pero en Brasil hay más ventajas, hay más clubes donde jugar. Yo veo al jugador paraguayo muy conformista, cobra mil dólares, sale con dos modelos y ya está conforme. Cada generación es peor”.

“El jugador paraguayo cuida más de las modelos que de los padres. Con las amistades y las mujeres gastan mucho más”.

“Cuando Palmeiras le gana 8-0 a Cerro y Goianiense a Olimpia, dicen que fue suerte y es solo profesionalismo. El jugador paraguayo no entiende, no sabe que la alimentación es la nafta para jugar”, sentenció Regis Marques.