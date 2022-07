Gabriel Báez, el tercer refuerzo de Cerro Porteño, estampa la firma

Gabriel Báez llegó a La Nueva Olla, donde el domingo observó el triunfo 2-1 de Cerro Porteño sobre el 12 de Octubre de Itauguá por la primera fecha del torneo Clausura 2022, para firmar el vínculo con el club. El argentino de 26 años es el tercer refuerzo del Ciclón, que por pedido del entrenador Francisco Arce, contrató al ex Sol de América.

Báez es el elegido por el DT para reemplazar a Alan Rodríguez, quien será transferido al Anderlecht de Bélgica a cambio de unos US$ 2.000.000. El defensor extranjero, de abuelos paraguayos, había renovado días atrás con el Danzarín, pero el Azulgrana pagó la cláusula de salida (unos US$ 30.000) para incorporar al ex Newell’s Old Boys.

NOTICIA EN DESARROLLO