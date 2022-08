Cáceres, sin dudas para el clásico

“Fue una semana diferente en el sentido que es un nuevo desafío, es la fiesta más linda de nuestro fútbol y ser parte de ella para nosotros es motivante. De este lado tratamos de estar de lo mejor, entrenar bien y tener gran confianza para el partido”, señaló el entrenador de Olimpia en la conferencia de prensa.

Fue consultado por el equipo y sus dudas. “Muchas dudas no tengo, los muchachos ya saben mi idea y mi intención, Montenegro en los últimos partidos ha estado muy bien, tiene la calidad que estamos necesitando, Guillermo Paiva también, solo es cuestión de decidir. No queremos que ellos tengan dudas, buscamos variantes, eso sí. Estamos todos y sin ninguna duda”.

No quiso hablar de las dificultades de Olimpia en lo dirigencial porque están enfocados solo en lo futbolístico. “Lo único que tengo que transmitirle al hincha es la dedicación de todos los días, tenemos un compromiso entre nosotros mismos, sabiendo las dificultades que hay afuera. De parte nuestra solo hablamos de fútbol, del rival de turno, estamos tratando de sacar el mayor esfuerzo de los jugadores. Hoy lo que nos corresponde es mirar nuestro equipo y nuestro juego”.

Reiteró que no tiene dudas en el equipo y que en este partido no utilizará al Sub 19. “En este partido no estamos para utilizar al Sub 19, tenemos opciones, queremos dar tranquilidad a los jugadores. No hay dudas y hoy lo vamos a seguir trabajando porque todavía no estamos en el día del partido”.

“En general el retorno de Otálvaro fue en el momento oportuno, Torres trabajó bien para retornar. Los centrales trabajaron bien y quiero que estén cómodos en sus perfiles, confiamos en lo que decidimos y tratamos de trabajar para tener contundencia e intensidad”, añadió el entrenador hablando de la defensa que pondrá el domingo ante el Ciclón.

También se refirió al rival de turno. “Es el actual puntero, respetamos a los rivales, es un partido importante para nosotros, vienen haciendo bien las cosas y les respetamos. Pero el domingo trataremos de anular el juego de ellos porque queremos seguir sumando jugando en casa. Tenemos ambos buenos jugadores que harán lo posible por sacar la diferencia en la cancha”, señaló.