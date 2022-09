Olimpia: los cambios de Julio Cáceres para visitar a Guaraní

Olimpia no puede perder más puntos a pesar de la irregularidad del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El Decano enfrentó en la ronda pasada a un rival directo y empató 1-1, desperdiciando la chance de acabar la primera rueda como único líder. El margen de error es cada vez menos, por ende, la obligación es ganar. Y en la duodécima fecha, el Franjeado visita a Guaraní.

Sin Derlis González, quien cumple contra el Aborigen las dos fechas de suspensión por la roja contra Sol de América (2-2 en el Manuel Ferreira), el entrenador Julio César Cáceres tiene el once prácticamente definido. El Emperador recupera a un titular, mientras que reemplaza a otro: Gastón Olveira regresa a la portería, mientras que Fernando Cardozo deja la formación.

Olveira reemplaza a Alfredo Aguilar, quien atajó desde el triunfo 3-1 al 12 de Octubre de Itauguá en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. El arquero uruguayo, que integró la lista de reservados de la selección uruguaya para la Fecha FIFA de septiembre, estuvo ausente en tres cotejos a causa de un cuadro febril. Por su parte, Hugo Fernández sustituye a Cardozo en el mediocampo.

De esta manera, repitiendo al resto que arrancó contra el Tricolor en el Arsenio Erico, el once del Rey de Copas para el clásico más añejo es con Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Hugo Fernández; Jorge Recalde y Brian Montenegro. En esta ocasión, Cáceres no incluye al Sub 19.