Olimpia: arreglo con López

“Si, hemos solucionado el tema de Edwar López. Lo de Agustín Ale aún no hemos solucionado, no están duras las negociaciones, estamos trabajando. Lo de López está zanjado”, señaló en dialogo con la 730 AM, ABC Cardinal.

“Estamos hablando con Ale, negociaciones van y vienen. Los que quedan por soluciones son las cuestiones de Ale, Diego Polenta, Emmanuel Adebayor y Nicolás Domingo. Es un monto importante, no llega a lo que fue el de Derlis González (cinco millones de dólares), pero esta cerca el monto que debemos abonar a estos jugadores”, añadió.

Confirmó, además, que lo de “Adebayor es de él en FIFA, lo de su representante es en la justicia ordinaria”.

Después habló de lo que será el reglamento del torneo paraguayo para el 2023. “Hay un solo cambio, se suspende el partido extra en caso de empate en puntos y se hace una regla similar al Mundial. Primero se ve el enfrentamiento entre ambos, la diferencia de goles, los goles marcados, las tarjetas. Ya no habrá partido extra. El reglamento de competición no tendrá otro cambio, practicamente idéntico al del año anterior”.

En el 2023, el calendario de nuevo será comprimido señaló Jiménez. “El calendario está comprimido porque también comienzan las aliminatorias en marzo, veremos que nos depara el 2023. Javier Díaz de Vivar será el nuevo presidente de la Divisional Profesional”, finalizó.