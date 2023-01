Facundo Zabala, dispuesto a “pelear” la posición de Iván Torres en Olimpia

El lateral izquierdo argentino, Facundo Zabala, charló con el Cardinal Deportivo tras su reciente incorporación a Olimpia, club con el que ya fue parte del último amistoso ante el General Caballero JLM, integrando el segundo equipo. Tras su salida del Venezia de Italia, el jugador contó cómo se dio su fichaje por el Franjeado y habló sobre su adaptación.

La llegada y la adaptación

“Tenía ofertas de otros clubes, por ejemplo de Grecia e Israel, pero yo me quería hacer conocer acá en Sudamérica. La idea principal era venir a Argentina, por el hecho de los contactos, después se medio lo de Paraguay y no lo dude mucho porque es un club muy grande. Mi decisión fue al momento”.

“Me encontré con un grupo excelente, que me recibió de la mejor manera. Desde el primer día me hicieron sentir como si ya hubiese estado hace tiempo”, aseguró Facundo.

Lea más: Leonardo Rolón y el “orgullo” de vestir la Albirroja en un Sudamericano

Las virtudes en el puesto

“Pienso que mi fuerte es atacar, me gusta pasar al ataque y ser protagonista”.

“Me considero muy fuerte en la marca, aguerrido que le gusta el roce y el choque, obviamente siempre tengo para mejorar. Me considero un lateral que me gusta atacar y a la hora de defender me siento fuerte”, señaló Zabala, de 24 años.

La lucha por el lateral izquierdo

El defensor dedicó un apartado de la nota a hablar sobre el desafío que afrontará de ahora en adelante ante experimentado Iván Torres, dueño del lateral izquierdo del Franjeado desde hace años

“A Iván lo conozco desde que jugó en Colón, sé lo importante que es para el equipo. Yo vengo a pelear el puesto. Pelear un puesto con un jugador así te exige más, te hace mejor jugador. Si tengo la posibilidad, aprovecharla al máximo. Me gusta este desafío, lo tomo com un provecho”, expresó.