QueVuelvaJCC, el hashtag para la vuelta de Julio César Cáceres

Olimpia jugó el primer partido pos Julio César Cáceres y no mostró mejoría. El 1-1 con Nacional, con Aitor García como técnico interino, muchos hinchas del Decano inundaron las redes sociales con el hashtag #QueVuelvaJCC. Los aficionados criticaron a Miguel Cardona, a quien pidieron el regreso del Emperador, destituido el lunes, dos días después del igualar 2-2 con Cerro Porteño.

Lea más: Olimpia: ¿A cuánto quedó de Libertad en la tabla de posiciones?

“A pedido de toda esa gente que nos pide, lanzamos una campaña en las redes sociales para que vuelva el CT anterior, El Prof Paolorroso y JCC tienen la predisposición de volver al Barco de Olimpia, @Miguel_CardonaH es hora de que vos escuches a los hinchas. #QuevuelvaJCC”, escribió @HinchaFranjeado iniciando la campaña para el regreso de Cáceres.

Julio Cáceres y la salida de Olimpia

“El presidente (Miguel Cardona) dijo que no estaba encontrando mejoría en el equipo, estábamos a mitad del puntero. Le dije que tenía razón pero que él estaba día a día y veía. Eso no me cerraba todo”, mencionó Cáceres, quien conquistó la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el torneo Clausura 2022 durante el ciclo como DT del Franjeado.

Lea más: Olimpia: A cuánto quedó de Libertad en la tabla del torneo

Los números de Julio Cáceres

Cáceres, quien acumuló una racha de solo tres partidos sin triunfos cuando fue destituido, dirigió un total de 77 encuentros, logrando 43 victorias (cinco ante Cerro Porteño), 15 empates (2 con Cerro Porteño) y tan solo 19 derrotas (2 contra Cerro Porteño). El técnico, sustituido por el español Aitor García, sumó 144 puntos de 231 posibles, con una efectividad del 62,33 %.