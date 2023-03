El tiempo del contrato y cuánto ganará Diego Aguirre en Olimpia

Diego Aguirre es el nuevo técnico de Olimpia. El uruguayo de 57 años fue elegido como el reemplazante de Julio César Cáceres, quien fue destituido el lunes pasado, dos días después de empatar 2-2 con Cerro Porteño y encadenar el tercer partido sin triunfos al frente del vigente campeón del fútbol paraguayo. El DT charrúa llegará el domingo y asumirá el lunes.

Lea más: “¡Para Uno es tu nueva casa!”: Olimpia y el anuncio de Aguirre

“Le hablé a Diego Aguirre, hice un zoom de cincuenta minutos. Le expliqué lo que pretendo en el Olimpia. Le expliqué jugador por jugador”, contó Miguel Cardona. “Diego Aguirre me dijo: Ya le sufrí al Olimpia como jugador. No voy a ir por dinero, me voy porque quiero gloria y es un desafío importante para mi”, mencionó el presidente sobre la respuesta del DT.

El acuerdo entre Aguirre y el Decano es hasta diciembre 2023, pero con una opción de renovar por otra temporada más. Según el periodista de ABC, Federico Arias, el salario del entrenador alcanzaría los US$ 75.000 mensuales. “Se logró cerrar con éxito. Llega mañana (domingo) con todo su cuerpo técnico. Ya viene a quedarse”, agregó Cardona sobre Aguirre.

Lea más: Diego Aguirre: la fecha de llegada y cuándo asume en Olimpia