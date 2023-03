“¡Para Uno es tu nueva casa!”: Olimpia y el anuncio de Aguirre

Diego Aguirre es el nuevo entrenador de Olimpia. Poco después de la conferencia del presidente Miguel Cardona, quien confirmó la llegada del DT, el club anunció al técnico en las redes sociales. “Diego Aguirre. El uruguayo, es el nuevo entrenador del plantel principal. ¡Para Uno es tu nueva casa, Profe! Comenzamos este camino con el mejor de los deseos”, escribió en Twitter.

Aguirre llegará al país el domingo por la mañana y posteriormente viajará a Ciudad del Este, donde observará presencialmente en el estadio Antonio Aranda el partido del Decano contra General Caballero de Juan León Mallorquín por la séptima jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El choque, en el Departamento de Alto Paraná, será a las 18:00.

“Le hablé a Diego Aguirre, hice un zoom de cincuenta minutos. Le expliqué lo que pretendo en el Olimpia. Le expliqué jugador por jugador”, contó Cardona. “Diego Aguirre me dijo: Ya le sufrí al Olimpia como jugador. No voy a ir por dinero, me voy porque quiero gloria y es un desafío importante para mi”, comentó el titular del Franjeado sobre la charla que mantuvo con el DT.

