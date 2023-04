Diego Aguirre: “Había que ganar como sea y pudimos lograrlo”

Olimpia cortó la racha de derrotas con el triunfo sobre Patronato de Argentina en la Copa Libertadores. El Decano, que celebró la primera victoria en la edición 2023 del certamen, escaló momentáneamente a la cima del Grupo H: dependiendo del resultado entre Atlético Nacional-Melgar en Barranquilla, el Franjeado compartirá la punta o será escolta.

Posterior a la victoria con el gol de Fernando Cardozo, el entrenador Diego Aguirre destacó que “había que ganar y lo logramos”. “Necesitábamos el triunfo, era importantísimo por la Copa y por nosotros. Era hora de ganar. Estamos sumando tres puntos que esperemos que sean muy importantes cuando termine esta fase. Había que ganar como sea y lo logramos”, expresó.

El DT deseó que el 1-0 sobre el Patrón “sea el primero de muchos triunfos”. “Muy contento porque el equipo mostró un gran compromiso, entrega y ganamos merecidamente. Espero que este triunfo sea el primero de muchos”, comentó el charrúa, que agregó que “si los jugadores ponen esas ganas, entrega, determinación y personalidad, tenemos más posibilidad de que nos vaya bien”.

“Todo es mejor cuando se gana y se puede corregir con más tranquilidad. Tenemos cosas para mejorar como también cosas muy buenas que no por haber algun partido en el torneo local pienso que el equipo no mostraba cosas buenas. Para mi merecimos mejor suerte, tuvimos momentos en elq ue mereciamos mas, peo el resultado no se daba”, finalizó Aguirre.