Diego Aguirre desmintió los rumores sobre Inter: “Al máximo con Olimpia”

Olimpia viajó el lunes por la noche a Argentina, donde enfrentará a Patronato de Paraná por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Poco antes de partir, Diego Aguirre conversó con ABCTV y desmintió los rumores sobre una posible ida al Internacional de Porto Alegre, que perdió el clásico gaúcho con Gremio y tenía en la cuerda floja a Mano Menezes.

El DT uruguayo aseguró que “no he hablado del tema” y puntualizó que está “al máximo con Olimpia”. “No, nada. Inter es un equipo en el que estuve en dos oportunidades. Tengo mucha gente amiga, pero no, para nada he hablado el tema (…) Al máximo con Olimpia y con toda la confianza en el grupo como para hacer algo bueno”, expresó el charrúa a Peligro de Gol.

“Hay que estar calmos a pesar de que nos hubiera gustado tener otro resultado a nivel local (…). Totalmente metido en el partido del miércoles que es importantísimo. Tenemos que hacer algo bueno para poder afirmarnos”, agregó en referencia a la derrota con Libertad en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo y al choque ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella.

