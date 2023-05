“Viene un grande como Olimpia y nosotros ponemos un plus”

Olimpia disputará el miércoles un partido que puede acercar la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores. El Decano visitará a Patronato, que milita en la segunda división de Argentina y que el fin de semana perdió 3-1 con San Telmo. En la víspera, Jorge Valdez Chamorro, con pasado en el fútbol paraguayo, hizo referencia al Franjeado.

“Es muy importante, más porque nosotros nos hacemos muy fuerte de local y si lo sacamos adelante podemos aspirar a más. Esperemos tener un buen día y quedarnos con los tres puntos. Lo podemos hacer y tenemos la confianza”, avisó el volante del Patrón, que en la ronda pasada goleó 4-1 a Melgar en Paraná y revivió en la pelea por un lugar en la serie de los 16 mejores.

Chamorro, quien jugó la ida en Asunción ingresando en el segundo tiempo, mencionó que al enfrentar a “un grande” como el Rey de Copas “ponemos un plus más”. “Viene un equipo grande como Olimpia y nosotros ponemos un plus más, para que no nos pasen por arriba, por la jerarquía de jugadores y planteos”, agregó el mediocampista de 28 años.

