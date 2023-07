“Lo más importante ahora es conseguir puntuar y ganar”

Olimpia volvió a perder, suma tres derrotas consecutivas, está último en la tabla del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo y está al borde de abandonar los puestos de copas internacionales en la clasificación anual. Por eso, el entrenador Francisco Arce, quien debutó perdiendo 2-1 con Nacional en el Manuel Ferreira, expresó que la urgencia del Decano “puntuar y ganar”.

“Lo más importante ahora es conseguir puntuar porque al conseguir puntuar y ganar recuperaremos confianza, equilibrio y que cada uno pueda hacer cosas sencillas dentro de sus funciones en la cancha”, señaló el DT a menos de dos semanas de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, en Río de Janeiro.

“No hay como negar que la mala racha, los malos momentos y la falta de resultados positivos le hacen daño a cualquiera, no solo a los jugadores sino que a todos los que trabajan en el club. Se buscan alternativas o variantes y no conseguimos. Pareciera ser que al inicio sería un buen día, pero después no conseguimos sostener eso”, agregó el técnico.

“Tenemos que meter rápido lo que necesitamos, de acuerdo a nuestra idea, tenemos que acertar en la elección y ellos tienen que entender que tienen que volver a estar seguros de sí mismos. De jugar, de arriesgar lo que tienen que arriesgar y no dividirla tanto porque a dividirla tanto le entregamos al rival y nos agarran mal parados”, mencionó Arce.

Previo al viaje a Brasil para medir al Rubro-negro, el jueves 3 de agosto a las 20:00, el Rey de Copas también tendrá un viaje, pero al Departamento de Itapúa. El sábado, a las 16:30, el Franjeado visitará a Sportivo Trinidense en el estadio Villa Alegre de Encarnación. “Tenemos que corregir el orden y equilibrio que necesita el equipo”, finalizó el estratega.