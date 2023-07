Informe policial: Así fue la agresión de Fernández a Pedro

Flamengo derrotó el sábado 2-1 a Atlético Mineiro y recuperó parcialmente el segundo lugar de la Serie A de Brasil. Pero el triunfo fue opacado por un escándalo en el vestuario del Mengão en el estadio Independencia de Belo Horizonte. El preparador físico del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernández, agredió con un puñetazo en la cara al futbolista Pedro.

El atacante, que no volvió con la delegación a Río de Janeiro, fue a la comisaría y denunció el hecho. Posteriormente, tres jugadores, como testigos, y el propio Fernández declararon ante la Policía, que reveló el informe, explicando qué ocurrió en el camerino entre el PF y el futbolista, que habría tenido un gesto de enojo en el banco de suplentes cuando no fue llamado para ingresar.

El informe del escándalo en Flamengo

“En contacto con Pedro Guilherme Abreu dos Santos, jugador de Flamengo, víctima, dijo que después de terminar el partido estaba en el vestuario mirando su celular, hablando con sus familiares, cuando el ciudadano Pablo Cândido Fernández, preparador físico de Flamengo, se le acercó, le puso el dedo en la cara y le preguntó por qué no calentaba”, señala el informe.

“Dijo que fue una falta de respeto al entrenador y le dio tres bofetadas en la cara, momento en el que Pedro le quitó la mano y Pablo le dio un puñetazo en la cara, causándole lesiones en la boca y la cara del lado derecho. Momento en el que los demás jugadores contenían a Pablo. Aun así, Pablo quería seguir con las agresiones”, continuó el escrito, según Globoesporte.

El descargo de Pedro en Instagram

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, mencionó Pedro en la red social.

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy”, continuó el ex Fiorentina. Hasta el momento, no hay resolución del club sobre Fernández ni Sampaoli.