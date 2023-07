Pedro: “Cobardemente fui atacado y golpeado en la cara”

Flamengo remontó y venció 2-1 a Atlético Mineiro por la Serie A de Brasil, pero la alegría por el triunfo, a puertas de la ida de los octavos de la Copa Libertadores, fue borrada por el escándalo entre el preparador físico del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y un jugador. En el vestuario, posterior al partido, Pablo Fernández agredió a Pedro con un puñetazo en la cara.

Después del vergonzoso hecho, a días de enfrentar a Olimpia en el Maracaná, Pedro fue a la comisaría a denunciar el ataque. El delantero fue apoyado por el resto del plantel, que también declaro ante la Policía de Belo Horizonte. Luego del incidente, el futbolista, que reaccionó con mucho enojo al no ingresar en el choque contra el Galo, escribió un descargo en Instagram.

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, explicó Pedro en la red social.

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo , pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy”, continuó el ex Fiorentina. Hasta el momento, no hay resolución del club sobre Fernández ni Sampaoli.